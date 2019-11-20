Euro
6.31
Dolar
5.70
BIST 100
106,821.00
Altın
1,471.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Farklılıklarımızın üstesinden gelmeliyiz

Stoltenberg, NATO'nun anlaşmazlıklara rağmen gücünü koruduğuna dikkati çekerek, Avrupa'nın Kuzey Amerika'dan uzaklaşması halinde sadece ittifakın değil, Avrupa'nın da zayıflayacağını söyledi.

Şerife Çetin   | 20.11.2019
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Farklılıklarımızın üstesinden gelmeliyiz Fotoğraf: Dursun Aydemir / AA

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın birliği için müttefiklerin, aralarındaki farklılıkların üstesinden gelmesi gerektiğine dikkati çekti.

Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Stoltenberg, gündemde aralıkta düzenlenecek Liderler Toplantısı'na hazırlık, külfet paylaşımı, terörle mücadele, Rusya ve Çin gibi konuların olduğunu söyledi.

Stoltenberg, ittifak içinde sorunlar bulunup bulunmadığına ilişkin soruya cevaben, NATO'nun Avrupalı ve Kuzey Amerikalı müttefikleri her gün bir araya getirerek sorunları tartışma ortamı sağladığını ifade etti.

"Çoğu zaman müttefikler, aralarındaki konularda anlaşma sağlıyor ve kararlar alıyoruz. Ancak zaman zaman ticaret, İran nükleer anlaşması ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki gibi konularda görüş ayrılıkları oluşuyor." diyen Stoltenberg, "Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki birlik için farklılıklarımızın üstesinden gelmeliyiz." vurgusunu yaptı.

NATO'nun anlaşmazlıklara rağmen gücünü koruduğuna dikkati çeken Stoltenberg, Avrupa'nın Kuzey Amerika'dan uzaklaşması halinde sadece ittifakın değil, Avrupa'nın da zayıflayacağını belirtti.

AWACS'lar geliştirilecek

Erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) filosunu geliştirmek için NATO'nun yakın zamanda bir milyar dolarlık kontrata imza atacağı bilgisini paylaşan Stoltenberg, bunun ortak kabiliyetlerin modernleştirilmesi konusuna verilen önemi gösterdiğini ifade etti.

Stoltenberg, NATO'nun aynı zamanda 2035'ten sonra AWACS'ların yerine ne tür ekipmanların alınabileceği konusunu da görüştüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt meselesi: İki ucu keskin bıçak
Batı ile Çin kıskacındaki Hong Kong krizinin küresel boyutları kaygılandırıyor
İran’ın varlık içinde yokluk çeken şehri Ahvaz ve protestolar
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı

Benzer haberler

'Farklılıklarımızın üstesinden gelmeliyiz'

'Farklılıklarımızın üstesinden gelmeliyiz'

Afganistan'da ABD'ye ait askeri helikopter düştü: 2 ölü

NATO dışişleri bakanları, Brüksel'de bir araya gelecek

'ABD, stratejik istikrarı bilinçli olarak bozuyor'

'ABD, stratejik istikrarı bilinçli olarak bozuyor'
Trump, NATO Liderler Zirvesi için Londra'ya gidecek

Trump, NATO Liderler Zirvesi için Londra'ya gidecek
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor

ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor