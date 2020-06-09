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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bizi bölmek isteyenler başarılı olamayacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni tip koronavirüs salgını döneminde devlet ve devlet dışı aktörlerin yanlış bilgi yaydığını ve propaganda yaptığını belirterek "Bizi bölmek isteyenler başarılı olamayacak." dedi.

Şerife Çetin   | 09.06.2020
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bizi bölmek isteyenler başarılı olamayacak

Brüksel

Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile görüştükten sonra basın açıklaması yapan Stoltenberg, Karadağ'ın İttifaka üyeliğinin üçüncü yıl dönümü olduğunu, NATO üyeliğinin ülkenin istikrar ve güvenliğine önemli katkılar sağladığını söyledi. 

Stoltenberg, İttifakın Kovid-19 öncesinde mücadele ettiği güvenlik tehditlerinin yok olmadığına işaret ederek "NATO, bu sağlık krizinin güvenlik krizine dönmesini engellemek için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek." diye konuştu.

Kovid-19 döneminde devlet ve devlet dışı aktörlerin dezenformasyon ve propagandayla NATO'yu hedef aldığının altını çizen Stoltenberg, "NATO'da dezenformasyonu tespit etmek ve bununla mücadele etmek için birlikte hareket ediyoruz. Bizi bölmeye çalışanlar başarılı olamayacak." dedi.


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