NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Azerbaycan'da temaslarda bulundu
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan'da Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.
Bakü
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, Bakanlığı ziyaret eden Stoltenberg'i törenle karşıladı.
Hasanov, Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekledikleri için NATO'ya teşekkür etti.
Azerbaycan ordusundaki reformlara değinen Hasanov, Stoltenberg'e işgalden kurtarılan bölgelerdeki mayın temizleme çalışmaları, imar ve ihya faaliyetleri ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum hakkında bilgi verdi.
Hasanov, NATO ile başarılı işbirliği yürüttüklerini, ilişkileri bundan sonra da geliştireceklerini söyledi.
Stoltenberg de Azerbaycan ordusunun barış misyonlarındaki profesyonelliğinden övgüyle bahsetti.
Azerbaycan'ın NATO ile ortaklık çerçevesinde diğer alanlardaki faaliyetlerini takdirle karşıladığını belirten Stoltenberg, "Azerbaycan ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri ile sıkı işbirliği Azerbaycan-NATO ilişkilerine de önemli ölçüde katkı sağlayacaktır." dedi.
Görüşmede, siber güvenlik, mayın temizleme ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Bayramov ile bir araya geldi
Stoltenberg, daha sonra Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüştü.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Azerbaycan ile NATO arasındaki ilişkiler ve Ermenistan-Azerbaycan çatışması sonrasındaki durum müzakere edildi.
Bayramov, işgalden kurtarılan bölgelerdeki imar ve ihya faaliyetleri, mayın tehdidi ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci hususunda bilgi verdi.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış elde edilmesi için tarihi fırsat oluştuğunu belirten Bayramov, Azerbaycan'ın barış için çaba sarf ettiğini kaydetti.
Stoltenberg, Azerbaycan'ın, NATO ile işbirliği kapsamında bir dizi barış misyonunda örnek faaliyette bulunduğunu söyledi.
Azerbaycan'ın NATO bölgesinin enerji güvenliğine sunduğu katkılardan bahseden Stoltenberg, bu yıl Azerbaycan'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP29) önemine değindi.
Bayramov ve Stoltenberg, bazı bölgesel ve uluslararası konularda da fikir alışverişinde bulundu.
Stoltenberg, Gürcistan ve Ermenistan'ı da ziyaret edecek
Dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün ise Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüşen Stoltenberg, Azerbaycan temaslarını tamamlayarak Gürcistan'a gitti.
Stoltenberg, Tiflis'te Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakan İrakli Kobakhidze ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Genel Sekreter, Güney Kafkasya ziyaretini 19 Mart'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ve Başbakan Nikol Paşinyan ile yapacağı görüşmelerle tamamlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.