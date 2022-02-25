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Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndan görüntüler
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Rusya, Ukrayna hükümetini değiştirmek istiyor

Ömer Tuğrul Çam   | 25.02.2022
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Rusya, Ukrayna hükümetini değiştirmek istiyor

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna hükümetini değiştirmek istediğini söyledi.

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