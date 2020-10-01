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Dünya

NATO: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usullerine yönelik mekanizma kuruldu

NATO, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usullerine yönelik mekanizmanın kurulduğunu bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 01.10.2020
NATO: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usullerine yönelik mekanizma kuruldu

Brüksel
NATO, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usullerine yönelik mekanizmanın kurulduğunu bildirdi.

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