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Dünya

NATO dışişleri bakanları, Taliban'ı tahliyeleri kolaylaştırmaya çağırdı

NATO dışişleri bakanları, Afganistan'daki yetkili makamlara, tahliyeleri kolaylaştırma ve şiddete son verme çağrısı yaptı.

Selen Temizer   | 20.08.2021
NATO dışişleri bakanları, Taliban'ı tahliyeleri kolaylaştırmaya çağırdı Fotoğraf: Fatih Aktaş / AA

Brüksel

NATO dışişleri bakanlarının Afganistan gündemiyle bir araya geldiği video konferansın ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Afganistan'daki vahim olaylarla ilgili derin endişemizde birleştik ve şiddete derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Öncelikli görevin, NATO ve partner ülkelerin vatandaşları ile risk altındaki ve NATO için çalışmış Afganların güvenli tahliyesi olduğu belirtilen açıklamada, "Afganistan'daki yetkili makamları, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı da dahil olmak üzere, tahliyelerin güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasına saygı duymaya ve bunları kolaylaştırmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Afganistan genelinde ciddi insan hakları ihlalleriyle ilgili derin endişe duyulduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Afganistan'daki tüm tarafları, kadınları ve azınlıklar da dahil olmak üzere kapsayıcı ve temsili bir hükümet kurmak için iyi niyetle çalışmaya çağırıyoruz. Mevcut şartlar altında NATO, Afgan makamlarına verdiği tüm desteği askıya aldı. Gelecekteki herhangi bir Afgan hükümeti, Afganistan'ın uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmalı, başta kadınlar, çocuklar ve azınlıklar olmak üzere tüm Afganların insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü korumalı, Afganistan'ın bir daha asla teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmemesini sağlamalıdır."

Konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Afganistan'a ilişkin gelişmelerin ele alındığı toplantıya videokonferans yöntemiyle katıldığını duyurdu.

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