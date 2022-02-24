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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

NATO caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adımlar atacak

NATO, Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunarak, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı alındığını bildirdi.

Selen Temizer   | 24.02.2022
NATO caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adımlar atacak Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

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