Namibya Adalet Bakanı: Almanya'nın soykırımı vahşice gerçekleştirdiği bir ülkenin temsilcisi olarak karşınızdayım
Uluslararası Adalet Divanı duruşmasında Namibya Adalet Bakanı, "Almanya'nın 20. yüzyılın ilk soykırımını vahşice gerçekleştirdiği bir ülkenin temsilcisi olarak karşınızdayım" dedi.
Lahey
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