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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Namibya Adalet Bakanı: Almanya'nın soykırımı vahşice gerçekleştirdiği bir ülkenin temsilcisi olarak karşınızdayım

Uluslararası Adalet Divanı duruşmasında Namibya Adalet Bakanı, "Almanya'nın 20. yüzyılın ilk soykırımını vahşice gerçekleştirdiği bir ülkenin temsilcisi olarak karşınızdayım" dedi.

Selman Aksünger  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Namibya Adalet Bakanı: Almanya'nın soykırımı vahşice gerçekleştirdiği bir ülkenin temsilcisi olarak karşınızdayım Fotoğraf: Nikos Oikonomou/AA

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