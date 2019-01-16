Nairobi'de otele yapılan saldırıda ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Kenya Devlet Başkanı Kenyatta, Nairobi'de otele yapılan saldırıda 14 masum insanın hayatını kaybettiğini ve saldırganların tamamının etkisiz hale getirildiğini söyledi.

ADDİS ABABA

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, dünkü Nairobi'de otele yapılan saldırıya ilişkin televizyondan yaptığı açıklamada, saldırı sonrasında otel ve çevresinden 700 sivilin başarılı şekilde tahliye edildiğini dile getirdi.

Tüm saldırganların etkisiz hale getirildiğini ve rehine krizinin son bulduğunu ifade eden Uhuru Kenyatta, "Terör örgütlerinin peşine düşmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Tüm Kenyalılardan örgüt militanlarına sahip çıkmamalarını ve şüpheli gördüklerinde polisi aramalarını isteyen Kenyatta, "Şu ana kadar 14 masum canı bu saldırıda kaybettik." ifadesini kullandı.

Eş-Şebab, dün başkent Nairobi'de Westland bölgesindeki "DusitD2" adlı otel yerleşkesine saldırı düzenlemiş, militanlar ve polisler arasında çıkan çatışma sırasında otele giren bir intihar eylemcisi de üzerindeki bombayı infilak ettirmişti.

Saldırının, 2016'da Somali'deki bir Kenya askeri üssüne yapılan ve 150 civarında askerin ölmesine neden olan saldırının yıl dönümüne denk gelmesi dikkati çekti.

Eş-Şebab, Eylül 2013'te yine başkent Nairobi'deki Westgate Alışveriş Merkezi'ne saldırı düzenlemiş, onlarca sivil hayatını kaybetmişti.

Muhabir: Tufan Aktaş