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Dünya, Koronavirüs

Nagazaki'deki İtalyan yolcu gemisinde Kovid-19 vakası 150'ye yükseldi

Japonya'nın güneybatısındaki Nagazaki kentinde, bakım için demirleyen İtalyan yolcu gemisi Costa Atlantica'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 150'ye yükseldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 25.04.2020
Nagazaki'deki İtalyan yolcu gemisinde Kovid-19 vakası 150'ye yükseldi

Tokyo

Japonya'nın güneybatısındaki Nagazaki kentinde, bakım için demirleyen İtalyan yolcu gemisi Costa Atlantica'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 150'ye yükseldi.

Nagazaki Valiliği, kentin Koyagi limanındaki Mitsubishi Heavy Industries tersanesinde, ocak ayı sonunda bakıma alınan ve içinde yolcu bulunmayan gemideki virüs vakalarına yönelik bilgilendirmede bulundu.

İtalyan bandıralı geminin 60 mürettebatında daha Kovid-19 tespit edildiği, gemideki toplam vakanın 150'ye çıktığı kaydedildi.

Ay sonuna dek bakımda kalması planlanan yolcusuz geminin 623 mürettebatına virüs testi yapılacağı bildirildi.


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