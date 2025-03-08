Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,183.40
BTC/USDT
86,545.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Nablus halkı, İsrail askerlerinin yaktığı tarihi Nasr Camisi için seferber oldu

İsrail askerlerinin dün sabaha karşı düzenlediği baskında ateşe verdiği Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentinde bulunan tarihi Nasr Camisi, bölge halkının geniş çaplı seferberliğiyle yeniden ibadete hazırlanıyor.

Mehmet Nuri Uçar, Aysar Alais  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Nablus halkı, İsrail askerlerinin yaktığı tarihi Nasr Camisi için seferber oldu Fotoğraf: Nedal Eshtaya/AA

Ramallah

İsrail askerleri dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bazı camilere baskın düzenleyerek tarihi Nasr Camisi'ni ateşe vermişti.

Askerler, Nablus kentinin Eski Şehir bölgesindeki tarihi Nasr Camisi'ni ateşe verdikten sonra itfaiyenin yangını söndürmesini de engellemiş, bu durum, alevlerin geniş bir alana yayılmasına neden olmuştu.

Caminin restorasyonu için yüzlerce gönüllü, iş insanı ve esnaf, caminin içini temizleyerek halıları yeniledi ve yangının neden olduğu tahribatı onarmak için çalışmalara başladı.

Gönüllüler, yanan halıları kaldırırken duvarları boyadı ve caminin kütüphanesini temizledi. Vatandaşlar ve iş insanları ise caminin tüm hasarlı bölümlerinin onarılması ve yeni halılar alınması için bağış yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

"Önceki halinden daha iyi bir şekilde yeniden inşa edilsin"

Yangına rağmen, cuma akşamı Nablus halkı camide akşam ve teravih namazlarını kıldı. Namaza, Nablus Valisi Gassan Daglas ve belediye başkanlığı yetkilileri de katıldı.

Camide yaptığı konuşmada Vali Daglas, caminin "önceki halinden daha iyi bir şekilde yeniden inşa edilmesi gerektiğini" vurgularken, Nablus halkının camiye sahip çıkmasını "büyük bir aidiyet ruhunun göstergesi" olarak değerlendirdi.

Sosyal medyada, İsrail askerlerinin büyük bir birlikle Nasr Camisi'ne baskın düzenlediği görüntüler çokça paylaşılmıştı.

Nablus'un en önemli tarihi yapılarından Nasr Camisi, Roma döneminde bir kilise olarak inşa edilmiş, 1187 yılında Haçlılara karşı kazanılan zaferin ardından camiye dönüştürülmüştü.

Nablus Vakıflar Müdürü Nasır Selman da "İsrail’in Nablus’taki camilere yönelik vahşi saldırıları, özellikle de tarihi ve kültürel öneme sahip Nasr Camisi'nde yaşananlar, işgalin kutsal mekanları ihlal etme konusundaki pervasızlığını gözler önüne seriyor." açıklanasında bulunarak, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara, İsrail’in dini ve tarihi mekanlara yönelik ihlallerini durdurmaları çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail 23 Şubat'ta ise tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

Bu görüntüler, 2002'de İkinci İntifada sırasında İsrail ordusunun BatıŞeria'da yürüttüğü "Savunma Kalkanı" ismi verilen saldırıları hatırlatmıştı.

İsrail ordusu ayrıca 28 Şubat'ta da "Eitan" tipi zırhlı personel taşıyıcılarıyla, Cenin kenti ve kampında Filistinlilerin araçlarına zarar vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü
AJet'ten kadın çalışanları için fidan bağışı
Konya'da köpeklerin saldırdığı bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
Afyonkarahisar'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 16 kişi yaralandı

Benzer haberler

Nablus halkı, İsrail askerlerinin yaktığı tarihi Nasr Camisi için seferber oldu

Nablus halkı, İsrail askerlerinin yaktığı tarihi Nasr Camisi için seferber oldu

Hamas: Arabuluculuk çabaları sürüyor, ikinci aşama müzakereleri için olumlu gelişmeler var

İslam İşbirliği Teşkilatı, Gazze'nin yeniden inşasını destekleyerek, İsrail'den Suriye'den çekilmesini talep etti

Filistin: Uluslararası toplum, Filistinli kadınların güvenlik ve barış içinde yaşama haklarına imkan sağlamalı

Filistin: Uluslararası toplum, Filistinli kadınların güvenlik ve barış içinde yaşama haklarına imkan sağlamalı
Lübnanlılar, İsrail'in yaşanmaz hale getirdiği bölgeyi prefabrik evlerle canlandırmaya çalışıyor

Lübnanlılar, İsrail'in yaşanmaz hale getirdiği bölgeyi prefabrik evlerle canlandırmaya çalışıyor
İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet