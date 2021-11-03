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Dünya

Myanmar'dan ASEAN temsilcisinin Suu Çii ile görüşmesine izin çıkmadı

Myanmar'da askeri yönetim, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar özel temsilcisi Erywan Yusuf'un, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Çii ile görüşmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

Nuri Aydın   | 03.11.2021
Myanmar'dan ASEAN temsilcisinin Suu Çii ile görüşmesine izin çıkmadı

Ankara

Ülke basınındaki habere göre, Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Soe Win, Yusuf'un Çii ile görüşme talebine dair değerlendirmede bulundu.

Win, Yusuf'un talebine karşılık, yargılanan biriyle hiçbir organizasyonun görüşmesine izin verilemeyeceğini söyledi.

General Win, hiçbir ülkenin de hukukun bu şekilde ihlal edilmesine müsaade etmeyeceğini belirtti.

ASEAN'ın Myanmar özel temsilcisi Yusuf, askeri yönetime, Çii ile görüşmesine izin verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Çii, yargılandığı davanın ikinci duruşmasında 1 Kasım'da başkent Nepido'da hakim karşısına çıkarken 2020 yılı seçim kampanyası sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını ihlal ettiği yönündeki suçlamalara cevap vermişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.


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