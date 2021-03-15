Euro
9.07
Dolar
7.60
BIST 100
1,557.39
Altın
1,722.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Myanmar'daki protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 38 kişi öldü

Ömer Faruk Yıldız   | 15.03.2021
Myanmar'daki protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 38 kişi öldü

Kuala Lumpur

Myanmar'da dün düzenlenen, askeri darbe karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 38 kişi yaşamını yitirdi.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşundan (AAPP) yapılan açıklamada, dün ülkenin birçok bölgesinde düzenlenen protestolara asker ve polis, gerçek mermi kullanarak müdahalede bulundu.

AAPP'nin bugün sosyal medyada açıkladığı verilere göre bir gün içinde en az 38 protestocu vurularak öldürüldü.

AA muhabirine konuşan protesto liderlerinden Zay Phyo, Yangon'daki protestoları dağıtmak için en az 500 ordu personelinin konuşlandırıldığını belirterek, "Etrafta çok az polis vardı, genellikle protestolara askerler müdahale etti." dedi.

Askerlerin silahsız protestocuları dağıtmak için gerilla taktiği kullandığını aktaran Phyo, "Kalabalıkların bulunduğu yerleri motosikletle çevreleyip insanlara rastgele ateş açtılar. Bu yüzden çok fazla can kaybımız var." şeklinde konuştu.

Yaşanan can kayıplarının ardından dün, 1 Şubat darbesinden bu yana protestolardaki en kanlı gün oldu.

Suu Çii bugün mahkemeye çıkıyor

Öte yandan darbeden önce gözaltına alınan Myanmar Eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin bugün yine askeri mahkemede duruşmaya çıkması bekleniyor.

Gözaltı süresi 2 defa uzatılan Suu Çii'ye askeri mahkeme, "ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme" ve "kamuyu endişeye sevk edecek açıklamalar yapma" suçlamaları yöneltilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 100'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 343 Kovid-19 vakası tespit edildi
Hollanda, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesi kitaplaştırıldı
Bakan Koca sağlık çalışanlarına mektup gönderdi: Bugün de güvencemiz yine sizlersiniz

Benzer haberler

Myanmar'daki protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 38 kişi öldü

Myanmar'daki protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 38 kişi öldü

Myanmar'da bugünkü protestolarda en az 14 kişi yaşamını yitirdi

Myanmar'da cunta muhalifi liderden 'protestocuları orduya karşı savunma' sözü

Almanya’nın birçok kentinde Kovid-19 önlemleri protesto edildi

Almanya’nın birçok kentinde Kovid-19 önlemleri protesto edildi
Myanmar’daki protestolarda ölenlerin sayısı 11’e yükseldi

Myanmar’daki protestolarda ölenlerin sayısı 11’e yükseldi
Myanmar'daki protestolarda ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Myanmar'daki protestolarda ölenlerin sayısı 8'e yükseldi