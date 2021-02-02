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Dünya

Myanmar'daki askeri darbenin ardından bakanlar ve yardımcıları görevden alındı

Myanmar'da 8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla gerçekleştirilen askeri darbenin ardından kabinedeki 24 bakan ve yardımcıları görevden alındı.

Ömer Faruk Yıldız   | 02.02.2021
Myanmar'daki askeri darbenin ardından bakanlar ve yardımcıları görevden alındı

Kuala Lumpur

Myanmar ordusuna ait Myawaddy televizyonundan yapılan duyuruda, askeri idarenin, eski Devlet Başkanı Win Myint hükümetindeki bakanların görevine son verdiği ve ilk aşamada 11 yeni bakanın görevine atandığı bildirildi.

Açıklamada yeri doldurulan bakanlıklar arasında hazine, sağlık, enformasyon, dışişleri, savunma, sınır güvenliği ve içişlerinin bulunduğu kaydedildi.

Myanmar'da askeri darbe

8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı.

Başkent Naypyitaw ve Yangon kentlerinde ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusunun yaptığı açıklama darbe tehdidi olarak algılanmıştı.

İddialara iktidar kanadından açıklama gelmezken Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta seçimlerde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Dün sabah Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İktidar mensuplarının gözaltına alınmasından birkaç saat sonra orduya ait Myawaddy televizyonunda yapılan duyuruda, ordunun yönetime el koyduğu ve ülkede bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği açıklanmıştı.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

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