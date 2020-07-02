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Dünya

Myanmar'da yeşim madeninde heyelanda en az 50 madenci öldü

Myanmar'daki bir yeşim madeninde meydana gelen heyelanda en az 50 madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nuri Aydın   | 02.07.2020
Myanmar'da yeşim madeninde heyelanda en az 50 madenci öldü

Ankara

Myanmar İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kachin eyaletinde etkili şiddetli yağmurların ardından Hpakantarea ilçesindeki bir yeşim madeninde heyelan olduğu belirtildi.

Yetkililer, heyelanda en az 50 madencinin öldüğünü açıkladı.

Hayatını kaybeden 45 madencinin cesedine ulaşılırken, toprak altında kalan kişiler için arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Myanmar'daki heyelanda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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