Euro
10.03
Dolar
8.24
BIST 100
1,441.33
Altın
1,831.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Myanmar'da protestocular ile ordu arasında çıkan çatışmalarda 16 asker öldürüldü

Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestocular ile Myanmar ordusu arasında bu hafta içinde çıkan çatışmalarda en az 16 askerin öldürüldüğü açıklandı.

Ömer Faruk Yıldız   | 08.05.2021
Myanmar'da protestocular ile ordu arasında çıkan çatışmalarda 16 asker öldürüldü

Kuala Lumpur

The Irrawaddy gazetesinde yer alan habere göre, Sagaing eyaletine bağlı Kani ilçesinde 6 ve 7 Mayıs'taki protestolarda göstericiler, kalabalığı dağıtmak için silahlı müdahalede bulunan Myanmar ordusuna el yapımı silahlarla karşılık verdi.

İlçe sakinlerinin verdiği demeçlere göre çıkan çatışmalarda en az 16 asker öldürüldü.

Myanmar ordusuna karşılık verenlerin, kendilerini "sivil direniş kuvvetleri" diye adlandıran bir silahlı grup olduğu öne sürüldü.

Sivil can kayıpları 774'e yükseldi.

Öte yandan Myanmar ordusunun ülkedeki protestolara silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitiren sivillerin sayısı 774'e ulaştı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) günlük raporunda, son 24 saatte 2 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.

Toplam sivil can kaybı sayısı 774 olarak güncellenirken 3 bin 778 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

1498 kişi hakkında ise gözaltı kararının bulunduğu raporda belirtildi.

- Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa yurt dışından gelenlere karantina zorunluluğu listesine Türkiye dahil 7 ülkeyi ekledi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
New York'ta Kovid-19'dan ölen 750 kişinin cesedinin soğutucu kamyonlarda bekletildiği ortaya çıktı
Türkiye'de 20 bin 107 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Myanmar'da protestocular ile ordu arasında çıkan çatışmalarda 16 asker öldürüldü

Myanmar'da protestocular ile ordu arasında çıkan çatışmalarda 16 asker öldürüldü

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar 10. gününde devam ediyor

Myanmar'da isyancı silahlı grup orduya ait karakolu yaktı

Myanmar'da gözaltında tutulan Müslüman gazeteci oruç tuttuğu için hücre hapsine alındı

Myanmar'da gözaltında tutulan Müslüman gazeteci oruç tuttuğu için hücre hapsine alındı
Myanmar'da askeri yönetime karşı kurulan 'sivil hükümet' silahlı savunma birliği oluşturdu

Myanmar'da askeri yönetime karşı kurulan 'sivil hükümet' silahlı savunma birliği oluşturdu
Myanmar'da darbe yönetiminin protestoları bastırmak için gözaltına aldığı genç erkeklerin kaybolduğu iddia edildi

Myanmar'da darbe yönetiminin protestoları bastırmak için gözaltına aldığı genç erkeklerin kaybolduğu iddia edildi