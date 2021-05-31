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Dünya

Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 840'a çıktı

Myanmar'da askeri darbeden bu yana ordunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitiren sivillerin sayısı 840'a yükseldi.

Ömer Faruk Yıldız   | 31.05.2021
Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 840'a çıktı

Kuala Lumpur

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) raporuna göre son 24 saatte 3 can kaybı daha doğrulandı.

Raporda, toplam can kaybı 840 olarak güncellenirken 4 bin 409 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

1881 kişi hakkında ise gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.

Etnik silahlı grubun üst düzey yöneticisi öldürüldü

Öte yandan Myanmar'ın Kachin eyaletinde varlık gösteren Şan Milletleri Ordusunun (SNA) komutan yardımcısı Sao Khun Kyaw uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

The Irrawaddy gazetesine konuşan SNA sözcüleri, Kyaw'ın 26 Mayıs'ta koruma eşliğinde yolda giderken Myanmar ordusundan bir keskin nişancının ateş etmesi sonucu öldürüldüğünü belirtti.

Ülkedeki 1988 ayaklanmasının ardından SNA'ya katılan Kyaw, silahlı grubun önemli yöneticilerinden biri olarak görülüyordu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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