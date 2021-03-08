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Dünya

Myanmar'da eski iktidar partisi NLD'nin 2 Müslüman üyesinin işkenceyle öldürüldüğü iddiası

Bir aile yakını, NLD üyesi Win'in gözaltı boyunca işkenceye maruz bırakıldığını öne sürerek, "Cesedini kanlara bürünmüş halde gördük. Yetkililer ölümüne dair bize bilgi vermedi, fakat vücudundaki yaralar, işkenceye maruz kaldığını gösteriyor." dedi.

Ömer Faruk Yıldız   | 08.03.2021
Myanmar'da eski iktidar partisi NLD'nin 2 Müslüman üyesinin işkenceyle öldürüldüğü iddiası

Kuala Lumpur

Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan devrilen iktidardaki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin 2 Müslüman üyesinin, askerlerin işkencesine uğrayarak öldürüldüğü öne sürüldü.

Güvenlik güçlerinin geçen hafta göz altına aldığı NLD üyeleri Khin Maung Latt ve Shein Win'in aileleri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Latt ve Win'in dün sabah hayatını kaybettikleri bilgisini aldıklarını söyledi.

Aile yakınlarından biri, Win'in gözaltı boyunca işkenceye maruz bırakıldığını öne sürerek, "Cesedini kanlara bürünmüş halde gördük. Yetkililer ölümüne dair bize bilgi vermedi, fakat vücudundaki yaralar, işkenceye maruz kaldığını gösteriyor." dedi.

NLD'nin Müslüman milletvekillerinden Sithu Maung da arkadaşı Latt'ın işkence edilerek öldürüldüğünü iddia etti.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Maung, "Khin sağlıklı ve güçlü biriydi. Ölümünün sebebi işkenceden başkası olamaz." ifadelerini kullandı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybederken 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

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