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Dünya

Myanmar'da darbe karşıtları, çatışmalarda en az 40 askerin öldürüldüğünü ileri sürdü

Myanmar'da ordu ile darbe karşıtı silahlı gruplar arasında geçen hafta yaşanan çatışmalarda en az 40 askerin öldürüldüğü öne sürüldü.

Ömer Faruk Yıldız   | 09.07.2021
Myanmar'da darbe karşıtları, çatışmalarda en az 40 askerin öldürüldüğünü ileri sürdü

Kuala Lumpur

Darbenin ardından 5 Mayıs'ta protestocular tarafından kurulan Halk Savunma Gücünden (PDF) yapılan açıklamada, 2 ila 4 Temmuz'da Sagaing bölgesinde Myanmar ordusunun sivillere saldırması üzerine çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, çatışmalarda PDF mensuplarının en az 40 askeri öldürdüğü ve 3 askeri aracı havaya uçurduğu iddia edildi.

Bölgede faaliyet gösteren etnik silahlı gruplardan Kaçin Bağımsızlık Ordusunun (KIA) da Myanmar ordusuyla çatışmalarda PDF mensuplarına yardımcı olduğu kaydedildi.

Çatışmalardaki can kaybı iddialarına ilişkin Myanmar ordusundan açıklama yapılmadı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 898 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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