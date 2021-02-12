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Dünya

Myanmar'da cunta, demokrasi için halkı 'ordu ile el ele vermeye' çağırdı

Askeri darbeyle seçilmiş hükümetin devrildiği Myanmar'da cunta hükümetinin lideri Genelkurmay Başkanı General Hlaing, ülkenin bağımsızlığını kazandığı Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlara, demokrasi için ordu ile el ele verme çağrısında bulundu.

Ömer Faruk Yıldız   | 12.02.2021
Myanmar'da cunta, demokrasi için halkı 'ordu ile el ele vermeye' çağırdı

Kuala Lumpur

Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, Myanmar birliğinin sağlandığı 12 Şubat 1947'nin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Tarihten alınan dersler, egemenliğimizin korunması ve birliğimizin devamı için tek yolun ulusal birlikten geçtiğini göstermiştir." ifadesini kullandı.

1 Şubat askeri darbenin ardından ülkenin demokrasiye yeniden dönüşü için askeri yönetimin halkın yardımına ihtiyaç duyduğunu belirten Hlaing, "Bütün Myanmar halkını, demokrasinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için ordu ile el ele vermeye çağırıyorum." açıklamasında bulundu.

Hlaing, Birlik Günü dolayısıyla bugünden itibaren ülkede tutuklu bulunan toplam 23 bin 314 kişinin kademeli olarak serbest bırakılacağını bildirdi.

Askeri yönetimin yeni siber kanun teklifi tepki çekti

Darbe karşıtı protestoların başlamasıyla bazı sosyal medya siteleri ve telefonların internet erişimine yasak getiren askeri yönetim, "toplumun siber güvenliğini korumak" ve "internet ortamındaki suçları önlemek" üzere Meclis'e kanun teklifi taslağı hazırladı.

36 sayfalık taslakta, telekomünikasyon şirketlerine nefret söylemi ve yalan haber içeren sosyal medya içeriklerini kaldırma zorunluluğu getirilmesi, bu şirketlerin tepkisini çekti.

Asya İnternet Koalisyonundan yapılan açıklamada, söz konusu kanun teklifinin hükümete eşi benzeri görülmemiş bir sansür gücü sağlayacağı vurgulanarak, "Bu teklifin yasalaşması, ifade özgürlüğüne zarar vermekle birlikte Myanmar'da uzun yıllar boyunca katedilen ilerlemeleri geriye götürecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kanun teklifi taslağının gözden geçirilmesi için Myanmar askeri yönetimine çağrıda bulunuldu.

Protestolar 6. gününde devam ediyor

Darbeye karşı 6 Şubat'ta başlayan ve kısa sürede ülkeye yayılan kitlesel protestolar, bugün 6. gününde de devam etti.

Başkent Nepido, Yangon, Mandalay, Pathein ve Waingmaw şehirlerinden paylaşılan sosyal medya görüntülerinde, toplumun farklı meslek ve yaş gruplarından çok sayıda kişi, darbeyi protesto ederken görüldü.

En kalabalık protestoların yapıldığı Yangon'da göstericiler, Çin ve Rusya Büyükelçiliği binalarının önünde toplanarak iki ülke yönetiminin darbeye karşı tepkisizliğini kınadı.

"Oylarımıza saygı duyun" ve "Diktatörlüğe hayır" pankartları taşıyan on binlerce protestocu, darbeden önce gözaltına alınan seçilmiş hükümet üyelerinin serbest bırakılması talebinde bulundu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamıştı. Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında gelirken, ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu da bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

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