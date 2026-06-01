Myanmar'da bir binadaki patlama sonucu 6'sı çocuk 46 kişi hayatını kaybetti Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da, madencilik için patlayıcı madde depolanan bir binada meydana gelen patlama sonucu 6'sı çocuk 46 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.