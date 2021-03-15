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Dünya

Myanmar'da askeri yönetim Yangon kentinin bazı kasabalarında sıkı yönetim ilan etti

Sıkı yönetim kararı, Çin'in Nepido Büyükelçiliğinin, ülkenin güvenlik güçlerine kasabalardaki fabrika ve çalışanlarının güvenliğini sağlaması çağrısının ardından geldi.

Fuat Kabakcı   | 15.03.2021
Myanmar'da askeri yönetim Yangon kentinin bazı kasabalarında sıkı yönetim ilan etti

Ankara

Myanmar’da askeri yönetim, sanayi bölgelerinin bulunduğu Yangon kentinin bazı kasabalarında sıkı yönetim ilan etti.

Ülkenin sanayi kenti Yangon’da dün 2, bugün aralarında Çinli şirketlerin yatırımlarının da bulunduğu 4 kasabada sıkı yönetim ilan edildi.

Sıkı yönetim kararı, Çin'in Nepido Büyükelçiliğinin, ülkenin güvenlik güçlerine kasabalardaki fabrika ve çalışanlarının güvenliğini sağlaması çağrısının ardından geldi.

Büyükelçilik gün içinde yaptığı açıklamada, Yangon’un Hlaing Thar Yar ve Shwe Pyi Thar kasabalarında Çinli şirketlerin fabrikalarının "saldırganlar tarafından hedef alındığını, çok sayıda Çinli personelin yaralandığını ve bazı çalışanların fabrikalarda mahsur kaldığını" duyurdu.

Açıklamada, "Çin Büyükelçiliği, Myanmar polisinin güçlü önlemler almasını ve Çinli şirket ve çalışanlarının güvenliğini sağlamasını” talep etti.

Aung San Suu Çii’nin duruşması ertelendi

Diğer yandan gözaltına alınan ülkenin eski Dışişleri Bakanı ve fiili lideri Aung San Suu Çii ile Devlet Başkanı Win Myint’in, bugün görülmesi planlanan duruşması ülkedeki geniş çaplı internet kesintisinden dolayı 24 Mart’a ertelendi.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşundan (AAPP) gün içinde yapılan açıklamada, ülkede dün düzenlenen askeri darbe karşıtı protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 38 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Ülkenin birçok bölgesinde düzenlenen protestolara polis ve askerin gerçek mermi kullanarak müdahalede bulunduğu belirtilmişti.

Yaşanan can kayıplarıyla dün, 1 Şubat darbesinden bu yana protestolardaki en kanlı gün olmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 70 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi ise tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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