Musul kentindeki Dicle Nehri'nde feribot battı: 71 ölü
Irak'ın Musul kentinde bir feribotun batması sonucu 71 kişi hayatını kaybetti.
Bağdat
Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Musul'da Dicle Nehri açıklarında bir feribotun batması sonucu şu ana kadar 71 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.
Arama kurtarma çalışmaları kapsamında 19'u çocuk 55 kişinin kurtarıldığı aktarılırken, feribotta kapasitesinden daha fazla kişi bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.
Irak Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise Musul'daki Adli Tıp Kurumu'na 30 kişinin getirildiğini duyurdu.
Yerel kaynaklar, feribotun kapasitesinin 50 kişilik olduğunu iddia ediyor.
Irak Başbakanından soruşturma talimatı
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Musul'daki feribot kazasına ilişkin acil soruşturma açılması talimatı verdi.
Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Abdulmehdi'nin Musul'da bir feribotun batması sonucu sivillerin hayatını kaybettiği olayı yakından takip ettiği ve derhal soruşturma açılması talimatı verdiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.