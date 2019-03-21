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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Dünya

Musul kentindeki Dicle Nehri'nde feribot battı: 71 ölü

Irak'ın Musul kentinde bir feribotun batması sonucu 71 kişi hayatını kaybetti.

Mazin Majeed Asaad Baqal, Haydar Karaalp   | 21.03.2019
Musul kentindeki Dicle Nehri'nde feribot battı: 71 ölü

Bağdat

Musul'da feribot battı

Irak'ın Musul kentindeki Dicle Nehri açıklarında bulunan El-Cezire Parkı'nda feribotun batması sonucu 55 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. ( Abdullah Rashid - Anadolu Ajansı )

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Musul'da Dicle Nehri açıklarında bir feribotun batması sonucu şu ana kadar 71 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi. 

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında 19'u çocuk 55 kişinin kurtarıldığı aktarılırken, feribotta kapasitesinden daha fazla kişi bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Irak Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise Musul'daki Adli Tıp Kurumu'na 30 kişinin getirildiğini duyurdu.

Yerel kaynaklar, feribotun kapasitesinin 50 kişilik olduğunu iddia ediyor.

Irak Başbakanından soruşturma talimatı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Musul'daki feribot kazasına ilişkin acil soruşturma açılması talimatı verdi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Abdulmehdi'nin Musul'da bir feribotun batması sonucu sivillerin hayatını kaybettiği olayı yakından takip ettiği ve derhal soruşturma açılması talimatı verdiği belirtildi. 

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