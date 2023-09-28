Musul’daki düğün salonu yangınında yaralananlardan 4 kişi tedavi için Türkiye’ye gönderildi
Irak’ın Musul kentinde düğün salonunda çıkan yangında yaralananlardan 4 kişinin tedavi için Türkiye’ye gönderildiği bildirildi.
Bağdat
Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin talimatı üzerine Hamdaniye ilçesindeki üzücü yangında yaralananlardan 4 kişi tedavi için yanlarında refakatçileriyle birlikte Türkiye’ye gönderildi." denildi.
Açıklamada, gönderilen yaralılara 2 doktor ile hemşire ve ilk yardım uzmanlarından oluşan 10 kişilik sağlık ekibinin de refakat ettiği belirtildi.
Irak’ın Musul kentine bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında 93 kişi yaşamını yitirmiş, 100 kişi de yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.