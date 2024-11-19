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Dünya

Musk ile ABD Başkanlığına seçilen Trump'ın hukuk danışmanı arasında gerilim yaşandığı iddiası

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın yakın çalışma ekibine dahil olan milyarder Musk ile Trump'ın üst düzey danışmanlarından Boris Epshteyn'ın, yeni yönetimin kabine atamalarına ilişkin tartışmalarının ikili arasında gerilime neden olduğu öne sürüldü.

Şilan Turp  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Musk ile ABD Başkanlığına seçilen Trump'ın hukuk danışmanı arasında gerilim yaşandığı iddiası

Ankara

ABD'den yayın yapan "Axios" sitesinin ismi açıklanmayan ve tartışmaya şahit olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın seçim kampanyasına milyonlarca dolar bağışla destek veren Elon Musk ile Trump'ın hukuk danışmanı Epshteyn arasında "hararetli bir tartışma" yaşandı.

Kaynaklar, Trump'ın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen bir akşam yemeğinde Musk'ın, Epshteyn'in kabine atamalarına önerdiği adayların niteliklerini sorguladığını ve bu durumun, Epshteyn'i kızdırdığını öne sürdü.

Musk'ın, Epshteyn'i kabineye seçilen isimlere ilişkin ayrıntıları medyaya sızdırmakla suçladığını iddia eden kaynaklar, Epshteyn'in ise bu suçlamayı reddettiğini belirtti.

Bu tartışmayı "büyük bir patlama" olarak nitelendiren kaynaklar ayrıca, Musk'ın Trump'a kabine atamaları konusunda "baskı" yaptığını da kaydetti.

Diğer yandan taraflar, tartışma iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Musk'ın Trump'ın seçim kampanyasına desteği

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Musk, ABD Başkanlık seçimleri sürecinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kampanyasına verdiği destekle öne çıkmıştı.

Trump'a destek için Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde ilk kez tek başına miting düzenleyen Musk, Trump'ı destekleyen siyasi eylem komitesi "America PAC"in kampanyasını imzalayanlar arasından seçime kadar her gün 1 kişiye çekilişle 1 milyon dolar vereceğini de açıklamıştı.

Musk, desteğini açıklamasının ardından geçen süreçte Trump'ın seçim kampanyasına en az 119 milyon dolarlık bağışta bulunmuştu.

Seçimlerde sandıktan birinci çıkarak ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, iş insanı Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığını birlikte yürüteceklerini açıklamıştı.

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