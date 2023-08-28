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Dünya

Musk, ABD başkanlığı için yarışan Ramaswamy'nin başkan yardımcısı adayı olmasını önerdi

Tesla, X ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin aday adayı olan milyoner Vivek Ramaswamy'nin başkan yardımcılığı için yarışması gerektiğini belirtti.

Ayşe İrem Tiryaki  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Musk, ABD başkanlığı için yarışan Ramaswamy'nin başkan yardımcısı adayı olmasını önerdi

Ankara

Musk, bir kullanıcının X sosyal medya platformunda "Ramaswamy'nin Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı olmak istediği" yönündeki paylaşımına yanıt vererek, "Bence olmalı da." ifadesini kullandı.

Elon Musk, aynı platformda başka bir kullanıcının, "Vivek'i sevmemek elde değil. Kamusal alanlardaki silahlı saldırı sorunu, bir ruh sağlığı krizinden kaynaklanmaktadır. Birçok insan için yaşanılamaz bir toplum yarattık. Akıl sağlığı kuruluşlarını geri getirin, insanları psikiyatrik ilaçlara boğmayı bırakın, insanların amaç duygusunu yeniden canlandırın." paylaşımına cevap verdi.

Musk, söz konusu paylaşıma "100" yorumunu yaparak desteğini ifade etti.

Ramaswamy, 27 Ağustos'ta, seçimleri kazanması durumunda Musk'ı danışmanı yapmak istediğini açıklamıştı.

Ramaswamy'nin, haziranda Musk'ın Çin ziyareti için "endişe verici" yorumunu yapması dikkati çekmiş, Musk ise 18 Ağustos'ta Ramaswamy'nin videolarını alıntılayarak onun "umut vadeden bir aday" olduğunu ve "düşüncelerini açıkça ifade ettiğini" belirtmişti.

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