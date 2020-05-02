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Dünya

Murzuk kenti askeri konseyi, Libya hükümetine desteğini açıkladı

Libya'nın başkenti Trablus’un 953 kilometre güneyindeki Murzuk kentinin askeri konseyi, Libya hükümetine desteğini açıkladı.

Aydoğan Kalabalık   | 02.05.2020
Murzuk kenti askeri konseyi, Libya hükümetine desteğini açıkladı

İstanbul

Libya'nın başkenti Trablus’un 953 kilometre güneyindeki Murzuk kentinin askeri konseyi, Libya hükümetine desteğini açıkladı.

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