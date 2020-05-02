Murzuk kenti askeri konseyi, Libya hükümetine desteğini açıkladı
Libya'nın başkenti Trablus’un 953 kilometre güneyindeki Murzuk kentinin askeri konseyi, Libya hükümetine desteğini açıkladı.
İstanbul
Libya'nın başkenti Trablus’un 953 kilometre güneyindeki Murzuk kentinin askeri konseyi, Libya hükümetine desteğini açıkladı.
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