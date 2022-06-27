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Dünya

Münbiç'te yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'a füzeli saldırısında 3 sivil yaralandı

Suriye'nin Münbiç ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus ilçesini Grad füzeleriyle hedef alması sonucu 3 sivil yaralandı.

Ömer Koparan   | 27.06.2022
Münbiç'te yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'a füzeli saldırısında 3 sivil yaralandı

Cerablus

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Münbiç ilçesinden, Cerablus ilçesi güneyindeki Arap Hasan, Meğayir ve Buldug köylerine Grad füzesi saldırısı düzenledi.

Füzelerin sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerine isabet etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı ve maddi hasar meydana geldi.

Yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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