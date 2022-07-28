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Dünya

Münbiç esnafı YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına almasına karşı kepenk indirdi

Suriye'nin Halep ilinde, terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Münbiç'teki esnaf, örgütün sivilleri alıkoyarak zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasını protesto etmek için kepenk kapattı.

Ömer Koparan, Ethem Emre Özcan   | 28.07.2022
Münbiç esnafı YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına almasına karşı kepenk indirdi

Münbiç

Sosyal medya üzerinden aşiretlerce yapılan kepenk kapatma çağrılarına ilçe merkezindeki esnafın tamamına yakını karşılık verdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç'te gençleri alıkoyarak zorla silah altına alma uygulamasına karşı çıkan esnaf, kepenk indirerek örgüte tepki gösterdi.

Münbiçli esnaf, daha önceki yıllarda da kepenk kapatarak örgütün bölge halkına karşı uyguladığı eylemleri protesto etmişti.

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'teki terör örgütü YPG/PKK, dayatmalarıyla sivil halkı canından bezdiriyor.

YPG/PKK'nın, gençleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkan Münbiç halkı da zaman zaman gösteri düzenliyor.

Terör örgütü, genç kız ve erkekleri bir yıl civarında sürelerle sözde "zorunlu askerlik" adı altında alıkoyuyor.

YPG/PKK, işgalindeki Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde Arap çocukları ve gençleri bu şekilde zorla kadrolarına katıyor.

Münbiç halkına taleplerini kabul ettirmek için baskılar uygulayan terör örgütü, iç savaş öncesi nüfusu 1 milyonu bulan ilçede halkı, tekelinde tuttuğu yakıttan da mahrum bırakıyor.

Mutabakatlara rağmen Münbiç örgütün işgalinde

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların Münbiç'i terk edeceği sözünü vermişti.

Washington yönetimi, taahhüdünü yerine getirmezken Türkiye ve ABD, Haziran 2018'de Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası tamamlanamamıştı.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt etmişti. Ancak ilçede işgalini sürdüren YPG/PKK, yuvalandığı mevzilerden Suriye Milli Ordusu cephe hatlarına sızma girişimlerini, sivil yerleşimlere top ve roket saldırılarını sürdürüyor.

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