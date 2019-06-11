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Dünya

Muhammed Ali doğduğu şehrin havalimanının yeni yüzü oldu

Amerikalı efsane boksör ve insan hakları savunucusu Muhammed Ali'nin doğduğu şehir Louisville'deki havalimanının yeni logosunda efsanevi boksöre yer verildi.

Muhammet Nusret Altun   | 11.06.2019
Muhammed Ali doğduğu şehrin havalimanının yeni yüzü oldu

Ankara

ABD'li efsane boksör ve insan hakları savunucusu Muhammed Ali'nin doğduğu Louisville şehrinin havalimanının, Muhammed Ali'nin tasvir edildiği yeni logosu tanıtıldı.

CNN'de yer alan habere göre, yeni logonun efsanevi boksörün "Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım." sözünden alınan ilhamla tasarlandığı belirtildi.

Muhammed Ali'yi elleri havada ringde zafer kazanmış şekilde gösteren logonun, efsane sporcunun kazandığı zaferler ve hoşgörüsünden alınan ilhamla hazırlandığı açıklandı.

Logunun tanıtım töreninde konuşan boksörün eşi Lonnie Ali, Muhammed Ali'nin nereye seyahat ederse etsin Louisville şehrini evi olarak gördüğünü ve şehre gelen her misafire hoşgörüyle yaklaştığını vurguladı.

Logonun, Louisville şehrinde her yıl düzenlenen Muhammed Ali haftası kapsamında değiştirildiği belirtildi.

Ocak ayında alınan kararla da havaalanının adı Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı olarak değiştirilmişti.

Spor dünyasında "tüm zamanların en büyüğü" olarak anılan ve 2016 yılında 74 yaşında hayatını kaybeden efsanevi boksör ve ırkçılık karşıtı Müslüman aktivist Muhammed Ali, uzun süre Parkinson hastalığı ile mücadele etmiş, solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Arizona'nın Phoenix kentindeki bir hastanede 3 Haziran 2016'da hayatını kaybetmişti.

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