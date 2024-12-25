MSF: Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde yetersiz beslenme kaynaklı ölüm riski herkesi tehdit ediyor
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Sudan'ın güneybatısındaki Güney Darfur eyaletinde kıtlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklı hastalıklara bağlı ölüm riskinin "herkesi tehdit ettiğini" bildirdi.
Sudan
MSF'den yapılan açıklamada, yetersiz beslenmeye karşı en savunmasız grupların çocuklar, hamile ve emziren kadınlar olduğu aktarıldı.
"Güney Darfur'da kıtlık ve yetersiz beslenmenin neden olduğu hastalıklara bağlı ölüm riski herkesi tehdit ediyor." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, MSF'nin, yetersiz beslenen 6 bin hasta ile ailelerinden oluşan 30 bin kişiye iki ay boyunca gıda yardımında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, "Savaşın korkunç etkileri devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları da dahil olmak üzere uluslararası kuruluşların yeterli yanıt vermemesi, insanları yeterli yiyecekten veya ölümleri önleyecek yeterli tıbbi hizmetten mahrum bıraktı." denildi.
Açıklamada ayrıca, ekim ayında eyaletin merkezi Nyala'da MSF'nin desteklediği tesislerde muayene edilen 5 yaş altı çocukların yüzde 23'ünün akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı belirtildi.
Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) dün yayımladığı raporunda, Sudan'da eşi görülmemiş bir kıtlık krizinin olduğu ve 24,6 milyon kişinin (nüfusun neredeyse yarısı) gıda güvensizliği yaşadığı belirtilmişti.
Bu nüfusun 15,9 milyonunun "kriz", 8,1 milyonunun "acil durum", 638 bininin ise "felaket" kategorisinde yer aldığı belirtilen raporda, ülkedeki 5 bölgede kıtlık tespit edildiği, Mayıs 2025'e kadar 5 bölgede daha kıtlık yaşanacağı ifade edilmişti.
Kıtlığa neden olarak, kitlesel yerinden edilme, ekonomik sıkıntılar ve sosyal hizmetlerin çökmesi gösterilmişti.
Sudan'daki savaş
Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.
Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.
Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.