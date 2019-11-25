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Dünya

MSB: Türk ve Rus askerleri Fırat'ın doğusunda 11'inci kara devriyesini tamamladı

Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusunda 11'inci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

İsa Toprak   | 25.11.2019
MSB: Türk ve Rus askerleri Fırat'ın doğusunda 11'inci kara devriyesini tamamladı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve insansız hava araçları (İHA) iştirak etti.

Devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 58 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

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