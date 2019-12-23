MSB: Tel Abyad'da bomba yüklü araçlı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti
MSB, terör örgütü PKK/YPG'nin, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda sivilin yaraladığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili katletti, çok sayıda sivili yaraladı." ifadeleri kullanıldı.
Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi’nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı. pic.twitter.com/bXEBVFbuHF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2019
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