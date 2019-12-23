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Dünya

MSB: Tel Abyad'da bomba yüklü araçlı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti

MSB, terör örgütü PKK/YPG'nin, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda sivilin yaraladığını bildirdi.

Abdullah Yasin Güler   | 23.12.2019
MSB: Tel Abyad'da bomba yüklü araçlı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili katletti, çok sayıda sivili yaraladı." ifadeleri kullanıldı.

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