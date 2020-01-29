MSB: Rakka'da YPG/PKK tarafından motosiklete tuzaklanan EYP imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Rakka'da terör örgütü YPG/PKK tarafından motosiklete tuzaklanan el yapımı patlayıcının tarafından imha edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rakka'da terör örgütü YPG/PKK tarafından motosiklete tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP), Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timi (METİ) tarafından imha edildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rakka'da terör örgütü YPG/PKK tarafından bir motosiklete EYP'nin tuzaklandığı ve patlayıcının Barış Pınarı Harekatı bölgesinde patlatılmak istendiği istihbaratının alındığı belirtildi. İhbar üzerine ele geçirilen motosikletteki EYP'nin METİ tarafından imha edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.