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Dünya

MSB: Rakka'da YPG/PKK tarafından motosiklete tuzaklanan EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Rakka'da terör örgütü YPG/PKK tarafından motosiklete tuzaklanan el yapımı patlayıcının tarafından imha edildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 29.01.2020
MSB: Rakka'da YPG/PKK tarafından motosiklete tuzaklanan EYP imha edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rakka'da terör örgütü YPG/PKK tarafından motosiklete tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP), Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timi (METİ) tarafından imha edildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rakka'da terör örgütü YPG/PKK tarafından bir motosiklete EYP'nin tuzaklandığı ve patlayıcının Barış Pınarı Harekatı bölgesinde patlatılmak istendiği istihbaratının alındığı belirtildi. İhbar üzerine ele geçirilen motosikletteki EYP'nin METİ tarafından imha edildiği kaydedildi.

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