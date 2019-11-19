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Dünya

MSB: PKK/YPG Tel Abyad'da okulu vurdu; 3 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı

MSB, "Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu. 3 masum sivil öldü, çocuklarla birlikte 8 sivil yaralandı." açıklamasında bulundu.

Muhammed Boztepe   | 19.11.2019
MSB: PKK/YPG Tel Abyad'da okulu vurdu; 3 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla vurduğu okulda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, çocuklarla beraber 8 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam ettiği, bombalı terör saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurduğu, 3 sivilin yaşamını yitirdiği ve çocuklarla beraber 8 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

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