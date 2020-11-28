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Dünya

MSB: Komandolarımız PKK/YPG'li 4 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mümin Altaş   | 28.11.2020
MSB: Komandolarımız PKK/YPG'li 4 teröristi etkisiz hale getirdi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığıdan (MSB) yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.


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