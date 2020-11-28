MSB: Komandolarımız PKK/YPG'li 4 teröristi etkisiz hale getirdi
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığıdan (MSB) yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 28, 2020
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/fIuMqECl4v
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