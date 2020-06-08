MSB: İran hudut hattında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, SİHA'ların destek verdiği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA’larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.https://t.co/nYCE4nTu9U#MSB #TSK pic.twitter.com/lkF9cyNTzq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 8, 2020
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.