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Dünya

MSB: İran hudut hattında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, SİHA'ların destek verdiği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 08.06.2020
MSB: İran hudut hattında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara
Milli Savunma Bakanlığından, İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, SİHA'ların destek verdiği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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