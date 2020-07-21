Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
120,363.04
Altın
1,824.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım için Malatya Şehitliği’nde cenaze töreni düzenleniyor AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Ankara’da "Sosyal medya düzenlemesine" ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Ömer Olcay   | 21.07.2020
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 DEAŞ'lı terörist düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran, Kovid-19’un ikinci dalgasında kısmı kısıtlamaları yeniden hayata geçirdi
Gagauz Özerk Yeri’nden Kovid-19 ile mücadelede Türkiye’ye yardım çağrısı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 64 bini aştı
İran Otizm Derneği Başkanı: Ülkede otizmli çocuklarda Kovid-19 vaka sayısı 10 kat arttı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 783 bini geçti

Benzer haberler

Iraklı uzmanlar DEAŞ'ın ülkede eski saldırı gücünü kaybettiğini belirtiyor

Iraklı uzmanlar DEAŞ'ın ülkede eski saldırı gücünü kaybettiğini belirtiyor

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

Hatay hudut hattında terör örgütleriyle bağlantılı 2 kişi yakalandı

Hakkari'de iki asker şehit oldu

Hakkari'de iki asker şehit oldu
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne özel video

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne özel video
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi