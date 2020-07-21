MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 DEAŞ'lı terörist düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
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Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 DEAŞ’lı terörist düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/LyQHMUaOYE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2020