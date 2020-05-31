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Dünya

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesine 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 31.05.2020
MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesine 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getiren komandolarımız, terör örgütlerine geçit vermiyor."

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