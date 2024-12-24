Dolar
35.17
Euro
36.73
Altın
2,617.11
ETH/USDT
3,450.50
BTC/USDT
97,336.00
BIST 100
9,672.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mozambik'te Chido Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi

Mozambik'te Chido Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 120'ye yükseldiği bildirildi.

Murat Özgür Güvendik  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Mozambik'te Chido Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Cape Town

Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsünden (INGD) yapılan açıklamada, Chido Kasırgası'nın 15 Aralık'tan itibaren ülkenin Hint Okyanusu sahillerini vurduğu belirtildi.

Açıklamada, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 120'ye yükseldiği ifade edildi.

Saatte 260 kilometre hıza ulaşan kasırgada 868 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaklaşık 687 bin kişinin kasırgadan etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 52 sağlık ocağı, 89 kamu binası ve 250 okulun hasar gördüğü kasırgada yaklaşık 37 bin hanenin kısmen, 118 bin 605 hanenin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Chido Kasırgası

Chido Kasırgası, 14 Aralık'ta iklim krizinden olumsuz etkilenen başlıca adalardan Hint Okyanusu'ndaki Fransız kolonisi Mayotte'yi vurmuştu.

Saatte 260 kilometre hıza ulaşan kasırga sonrasında Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de etkili olmuştu.

Resmi verilere göre, Mayotte'de 35 kişi, Malavi'de ise 13 kişi kasırgada hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Malatya Doğanyol'daki afet konutlarımız örnek projelerimizden biri
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü "Ulusal Kriminal Büro" tarafından incelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni asgari ücrete ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Mozambik'te Chido Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi

Mozambik'te Chido Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi

Türkiye, Mozambik'teki kasırgada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

Mozambik'te Chido Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi

Chido Kasırgası'ndan etkilenen Mayotte halkı, Macron'un istifasını istedi

Chido Kasırgası'ndan etkilenen Mayotte halkı, Macron'un istifasını istedi
Macron gelecek günlerde Chido Kasırgası'nın vurduğu Fransız kolonisi Mayotte'a gidecek

Macron gelecek günlerde Chido Kasırgası'nın vurduğu Fransız kolonisi Mayotte'a gidecek
Kasırganın vurduğu Fransız kolonisi Mayotte'de yüzlerce can kaybı olabileceği bildirildi

Kasırganın vurduğu Fransız kolonisi Mayotte'de yüzlerce can kaybı olabileceği bildirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet