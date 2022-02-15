Dolar
13.60
Euro
15.46
Altın
1,853.39
ETH/USDT
3,098.00
BTC/USDT
43,957.00
BIST 100
2,038.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mostar’da Bosna Savaşı'nda öldürülen 3 kişinin kalıntıları çıkarıldı

Bosna Hersek’in Mostar şehrinde bulunan toplu mezardan Bosna Savaşı sırasında öldürülen 3 kişinin kalıntıları çıkarıldı.

Ahmet Nurduhan, Gorana Jakovljevic   | 15.02.2022
Mostar’da Bosna Savaşı'nda öldürülen 3 kişinin kalıntıları çıkarıldı

Saraybosna

Bosna Hersek Savcılığınca yapılan açıklamada, Mostar şehri yakınlarındaki Miljkovici bölgesinde 3 kişinin kalıntılarının bulunduğu belirtildi.

Bosna Hersek Savcılığı Savaş Suçları Departmanından bir müfettiş tarafından koordine edilen cesetlerin toplu mezardan çıkarılma işlemi güvenlik önlemleri altında yapıldı.

Toplu mezardan çıkarılan kurbanlara ait kemiklerin DNA analizine gönderileceği ve kimlik tespitlerinin yapılacağı açıklandı.

1 Mart 1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü.

Üç yıldan fazla süren savaş sırasında 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19'la mücadelede 3 aşamalı normalleşme süreci başlıyor
İtalya'da 50 yaş üstüne Kovid-19 aşı zorunluğu başladı
Türkiye'de 94 bin 730 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 309 kişi yaşamını yitirdi
Prof. Dr. Özdarendeli'den TURKOVAC'ın güvenle yaptırılabileceği açıklaması
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 922 bin 473'e çıktı

Benzer haberler

Mostar’da Bosna Savaşı'nda öldürülen 3 kişinin kalıntıları çıkarıldı

Mostar’da Bosna Savaşı'nda öldürülen 3 kişinin kalıntıları çıkarıldı

Balkanlar'da Kovid-19 vakaları ve ölüm oranlarında düşüş başladı

'Bosnalı Viking' doğduğu evi balta atölyesine çevirdi

Bosna Hersek'te FETÖ bağlantılı okullar vergi borcu içinde yüzüyor

Bosna Hersek'te FETÖ bağlantılı okullar vergi borcu içinde yüzüyor
Eski Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Silajdzic'e göre Bosna Hersek NATO üyesi olmalı

Eski Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Silajdzic'e göre Bosna Hersek NATO üyesi olmalı
AB, Bosna Hersek liderlerini anlaşmaya varmaya çağırdı

AB, Bosna Hersek liderlerini anlaşmaya varmaya çağırdı