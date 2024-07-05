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Dünya

Mossad Direktörü Barnea, esir takası önerisini görüşmek için Doha'ya gitti

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea'nın Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası önerisini görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Mossad Direktörü Barnea, esir takası önerisini görüşmek için Doha'ya gitti

Ankara

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Doha'ya giden Barnea'nın Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşeceği belirtildi.

Barnea ile Al Sani'nin görüşmesinde İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda gündeme gelen önerinin ele alınacağı ifade edildi.

Haberde, Barnea'nın Doha ziyaretinde müzakere heyetinde yer alan İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kayıp kişiler ve esirlerden sorumlu komutan Nitzan Alon'un yer almamasına dikkati çekildi.

Mossad'dan 3 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiği duyurulmuştu.

Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılması için yapılacak müzakerelere İsrail'den bir heyet göndermeyi kararlaştırdığını duyurmuştu.

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