Moskova'da meydana gelen patlamada yaralananların sayısı 21'e yükseldi

Komiteden, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Kimliği belirsiz bir kadının meydandaki restorana el yapımı patlayıcı sokmaya çalıştığı, patlayıcının restoran girişinde infilak ettiği belirtildi.

[1/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [2/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [3/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [4/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [5/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [6/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [7/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [8/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [9/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [10/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [11/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [12/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [13/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [14/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [15/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [16/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [17/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [18/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [19/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [20/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [21/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [22/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [23/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [24/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [25/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [26/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [27/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [28/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. × [1/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [2/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [3/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [4/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [5/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [6/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [7/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [8/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [9/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [10/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [11/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [12/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [13/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [14/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [15/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. [16/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [17/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [18/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [19/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [20/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [21/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [22/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [23/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [24/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [25/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [26/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [27/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. [28/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Patlamada hayatını kaybedenler, patlayıcıyı restorana sokmaya çalışan kadın, buna izin vermeyen güvenlik görevlisi ve bir ziyaretçidir. Olayda, 21 kişi çeşitli derecelerde yaralandı." bilgisi verildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, dün başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Bazı Telegram kanallarında, patlamanın olduğu bölgedeki restoranda bir Rus generalin doğum gününün kutlandığı iddia edilmişti.