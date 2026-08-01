Moskova'da meydana gelen patlamada yaralananların sayısı 21'e yükseldi

[1/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.
[2/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
[3/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
[4/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
[5/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
[6/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
[7/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
[8/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
[9/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
[10/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
[11/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
[12/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
[13/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
[14/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
[15/28] Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
[16/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.
[17/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.
[18/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.
[19/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.
[20/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.
[21/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.
[22/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.
[23/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.
[24/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.
[25/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.
[26/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.
[27/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.
[28/28] Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.