Moskova'da kar ve buz festivalini her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Uluslararası Moskova Kar ve Buz Festivali'ndeki masal karakterlerinin heykelleri büyük ilgi görüyor.
Moskova
Rusya'nın yanı sıra Belarus, İtalya, Finlandiya ve Özbekistan'dan heykeltıraşların katıldığı festivalde, masal kahramanlarına ait buz ve kardan yapılan heykeller büyük ilgi görüyor.
Festivalde, "Frozen" (Karlar Ülkesi), "Moana", "Mickey Mouse ve Arkadaşları", "Gravity Falls" (Esrarengiz Kasaba) gibi çizgi filmlerdeki karakterler de yer alıyor.
Yıl başında başlayan festival, 28 Şubat’a kadar devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.