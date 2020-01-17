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Dünya

Morales, Bolivya'da ordunun sokağa çıkmasına tepkili

Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Bolivya Silahlı Kuvvetlerinin, polise yardım amacıyla sokağa inmesine tepki gösterdi.

Muhammed Emin Canik   | 17.01.2020
Morales, Bolivya'da ordunun sokağa çıkmasına tepkili

Buenos Aires

Morales, Twitter hesabından askerlerin şehirde yürüdüğü görüntünün de yer aldığı paylaşımında, "Bolivya'nın en önemli şehirlerinde askerin sokağa inmesiyle halkın anayasal haklarını askıya alan sıkı yönetim hüküm sürüyor, ülkeyi yöneten Anez'in diktatörlüğüne bir kanıt daha." ifadelerini kullandı.

Bolivya'da ordu yeniden sokakta

Bolivya'da, Morales'in daha önce liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi'ne (MAS), yakın kesimlerin 22 Ocak için protesto çağrısı yapması üzerine, Bolivya Ordusu mensupları, polis ile devriye gezmeye başladı.

Bolivya polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Halkın güvenliğini sağlamak için, silahlı kuvvetleri ile ortak operasyonlar başlatıyoruz. Her iki kurumdan toplamda 70 bin kişi, kamu düzeninin ve güvenliğin korunması için görev yapıyor." ifadelerine yer verdi.

Bolivya Savunma Bakanı Luis Fernando Lopez, ordunun sokağa çıkma kararının, MAS'a yakın kesimlerin, 22 Ocak'ta ülkede geçici Devlet Başkanlığı görevine getirilen Jeanine Anez'in görev süresinin uzatılmasına karşı gösteri çağrısı yapması nedeniyle alındığını açıkladı.

Lopez, polis ve askerin belirli saatlerde birlikte yapacağı devriyelerin 25 Ocak'a kadar sürebileceğini belirterek, bu kararın halkın huzurunu garanti altına almak için alındığını kaydetti.

Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla Evo Morales'in istifa etmesinin ardından, geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Jeanine Anez'in görev süresinin uzatılmasını içeren yasa tasarısı, Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisinde onaylanmıştı.

Tasarının, ALP'nin alt kanadı Milletvekilleri Meclisi'nde de onaylanması durumunda, Anez'in, yasalara göre 22 Ocak'ta dolan görev süresi, Mayıs ayında düzenlenecek genel seçimlerde yeni hükümetin göreve gelmesine kadar uzatılacak.

Hükümetin görevinin uzatılması kararının, 3 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlerde hükümet boşluğunun yaşanmaması için alındığı belirtiliyor.

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