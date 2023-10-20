Dolar
28.03
Euro
29.67
Altın
1,975.47
ETH/USDT
1,565.20
BTC/USDT
28,676.00
BIST 100
7,769.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Moody's İsrail'in kredi notunu olası bir indirim için incelemeye aldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail'in "A1" olan kredi notunu olası bir düşüş için incelemeye aldığını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun, Dilara Zengin Okay  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Moody's İsrail'in kredi notunu olası bir indirim için incelemeye aldı

New York

Moody's'ten yapılan açıklamada, daha önce not görünümünün "durağan" olduğu, İsrail-Filistin arasında yaşanan "beklenmedik ve şiddetli" çatışma nedeniyle incelemenin başlatıldığı aktarıldı.

İsrail'in uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden "A1" olan kredi notunun indirim için incelemeye alındığı aktarılan açıklamada, İsrail'in kredi profilinin geçmişteki terör saldırılarına ve askeri çatışmalara karşı dayanıklı olduğunu kanıtlandığı ancak mevcut askeri çatışmanın ciddiyetinin, daha uzun sürmesi ve maddi kredi etkisi olması olasılığını artırdığı vurgulandı.

Not incelemesinin çatışmanın muhtemel süresi ve ölçeğine odaklanacağı ifade edilen açıklamada, inceleme süresinin üç aydan daha uzun olabileceği kaydedildi.

Fitch de "negatif izlemeye" almıştı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de hafta başında jeopolitik riskler nedeniyle İsrail'in "A+" olan kredi notunu negatif izlemeye aldığını açıklamıştı.

Negatif izlemenin mevcut çatışmanın uzun süre boyunca birden fazla aktörle büyük ölçekli askeri çatışmaları içerecek şekilde genişlemesi riskini yansıttığına değinilen açıklamada, çatışmaya bölgedeki diğer örgüt ve ülkelerin de dahil olabileceğine işaret edilmişti.

Fitch, İsrail-Filistin çatışmasının bölgedeki diğer aktörleri de içerecek şekilde tırmanmasının not indirimiyle sonuçlanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Selçuk Bayraktar’dan "Gazze halkına 280 milyon liralık insani yardım" açıklaması
Camilerde Filistin'e destek için Fetih Suresi okundu
Okullarda yarın Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybeden çocuklar için saygı duruşunda bulunulacak
Çankırı'da işçileri taşıyan 3 otobüsle bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada 36 kişi yaralandı
Türk-Yunan Medya ve Akademi Forumu İstanbul'da düzenlendi

Benzer haberler

Moody's İsrail'in kredi notunu olası bir indirim için incelemeye aldı

Moody's İsrail'in kredi notunu olası bir indirim için incelemeye aldı

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail Gazze’nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz susuz bıraktı

Anglikan Kilisesi: İsrail, saldırıdan önce Gazze'deki hastanenin boşaltılmasını istedi

İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı tarihi kiliseyi bombaladı

İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı tarihi kiliseyi bombaladı
İsrail ordusu: Halihazırda Gazze'ye yardım girişine izin verilmeyecek

İsrail ordusu: Halihazırda Gazze'ye yardım girişine izin verilmeyecek
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı emekli sağlık çalışanlarını göreve çağırdı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı emekli sağlık çalışanlarını göreve çağırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet