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Dünya

Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle hava sahasını kapattı

Moldova Yüksek Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle ülkenin hava sahasını kapatma kararı aldı.

Ruslan Rehimov   | 24.02.2022
Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle hava sahasını kapattı

Kişinev

Moldova Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Andrey Spınu, Yüksek Güvenlik Konseyi'nin kararının yerel saatle 12.00'da uygulamaya konulacağını ve bu saatten itibaren hava sahasının kapatılacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

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