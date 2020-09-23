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Dünya

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon: Ne Batı ne de Doğu'da herhangi bir askeri siyasi bloğa katılacağız

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, ne Batı ne de Doğu'da herhangi bir askeri siyasi bloğa katılmayacaklarını bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 23.09.2020
Moldova Cumhurbaşkanı Dodon: Ne Batı ne de Doğu'da herhangi bir askeri siyasi bloğa katılacağız

Kişinev

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl online olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesaj ile hitap etti.

BM Genel Sekreterinin dünyada ateşkesin sağlanması yönündeki çağrısını desteklediklerini belirten Dodon, "Farklı seviyelerdeki çatışma ve krizler, hala dünyadaki barış, güvenlik ve kalkınma için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Silahlı çatışmalar, küresel kriz çerçevesinde durumu kötüleştiriyor ve silah yarışının yıkıcı etkisini arttırıyor." dedi.

Dodon, ülkenin dış siyasetinde tarafsızlık ilkesini benimsediklerini de dile getirerek, "Anayasaya göre, Moldova tarafsız bir ülkedir. Bu nedenle ne Batı ne de Doğu'da herhangi bir askeri siyasi bloğa katılacağız." ifadelerini kullandı.

AB ile 2014'te ortaklık anlaşması imzaladıkalarını hatırlatan Dodon, "AB, Moldova için her alanda stratejik bir ortaktır. Moldova, tarih ve coğrafi konumu açısından Avrupa ülkesidir." diye konuştu.

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