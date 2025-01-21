Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa, TCG IŞIN gemisine ziyarette bulundu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın, TCG IŞIN gemisini ziyaret ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Moğolistan Cumhurbaşkanı Sayın Khurelsukh Ukhnaa ve beraberindeki heyet 19 Ocak 2025 tarihinde TCG IŞIN'a inceleme ziyaretinde bulundu." ifadesi kullanıldı.
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Moğolistan Cumhurbaşkanı Sayın Ukhnaagiin Khurelsukh ve beraberindeki heyet 19 Ocak 2025 tarihinde TCG IŞIN’a inceleme ziyaretinde bulundu. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/TWZprYFnyl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 21, 2025