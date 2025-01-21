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Dünya

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa, TCG IŞIN gemisine ziyarette bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın, TCG IŞIN gemisini ziyaret ettiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa, TCG IŞIN gemisine ziyarette bulundu

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Moğolistan Cumhurbaşkanı Sayın Khurelsukh Ukhnaa ve beraberindeki heyet 19 Ocak 2025 tarihinde TCG IŞIN'a inceleme ziyaretinde bulundu." ifadesi kullanıldı.

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