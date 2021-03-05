Euro
9.00
Dolar
7.55
BIST 100
1,541.98
Altın
1,703.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bitlis’in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek için Afyonkarahisar Paşa Camiinde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Dünya

Mogadişu'da işlek bir lokantanın önünde şiddetli patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki işlek bir lokantanın önünde patlama yaşandı.

Tufan Aktaş,Abdirahman Mugare   | 05.03.2021
Mogadişu'da işlek bir lokantanın önünde şiddetli patlama

Istanbul

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki işlek bir lokantanın önünde patlama yaşandı.

Mogadişu'daki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Hamar Jajab ilçesindeki "Lul Yemeni" adındaki lokantanın önünde patlama meydana geldi.

Görgü şahitleri, bölgeden yoğun dumanın yükseldiğini belirtti.

Lokanta, Mogadişu Limanı'na yakın bir konumda bulunurken, patlamada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Aynı lokantanın önünde 2020 yılında bir intihar bombacısı kendini patlatmış, olayda can kayıpları yaşanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı
ABD'nin New York şehrinde Kovid-19 bağlantılı ölümlerin gizlendiği iddia edildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 520 bini geçti
Madrid'de sağlık çalışanları salgında hayatlarını kaybedenleri andı
Afrika ülkelerinde Kovid-19 aşılama süreci başladı

Benzer haberler

Mogadişu'da işlek bir lokantanın önünde şiddetli patlama

Mogadişu'da işlek bir lokantanın önünde şiddetli patlama

BM: Somali'de Kovid-19'un ekonomiye etkisi nedeniyle günde yalnızca bir öğün yemek yenebiliyor

Somali Sağlık Bakanı Fawziya Nor: Kovid-19 salgını korkunç bir hal aldı

Türk Kızılay, Somali'ye Kovid-19'la mücadele için 10 ventilatör bağışladı

Türk Kızılay, Somali'ye Kovid-19'la mücadele için 10 ventilatör bağışladı
Umman Körfezi'nde İsrail'e ait bir yük gemisinin geçişi sırasında patlama meydana geldi

Umman Körfezi'nde İsrail'e ait bir yük gemisinin geçişi sırasında patlama meydana geldi

Somali'de hükümet ve muhalefet, barışçıl gösteriler ve özgür bir seçim için anlaştı

Somali'de hükümet ve muhalefet, barışçıl gösteriler ve özgür bir seçim için anlaştı